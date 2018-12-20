Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными

Новости Украины: Россия отвергла два варианта обмена пленными, предложенных Украиной.

Представители ОРЛО за несколько дней до последнего в этом году заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 19 декабря отказались от собственного предложения относительно обмена пленными.

Об этом в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг, 20 декабря, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе относительно Донбасса Евгений Марчук.

"Представители ОРЛО предложили где-то дня за три до переговоров обменять 8 на 33, то есть мы отдаем 33 и получаем своих восемь. Ирина Владимировна Геращенко — ред.) официально письмом на господина Фриша, модератора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе, сообщила, что Украина согласна с предложением обменять 8 на 33... Когда мы озвучили это предложение (на заседании ТКГ в Минске 19 декабря - ред) и я заявил модератору, что это не наше предложение, но мы его одобряем и заявляем о готовности это сделать, эти представители начинают всякие глупости говорить, что они еще не во все вникли и так далее", — сказал Марчук.

Он предположил, что представители ОРЛО "пока летели в Минск через Москву, получили нагоняй, куда вы лезете с предложениями", потому что президент Путин ранее заявил, что с нынешней украинской властью ничего решать не будет.

Марчук напомнил, что украинская сторона уже дважды — на заседаниях 4 и 19 декабря — официально предлагала обмен по формуле 23 на 23 и 66 на 19, однако Россия отказалась обменивать своих граждан на украинских политзаключенных.

По его словам, на этих заседаниях он предлагал обмен по любой формуле, хоть 1 на 1, поскольку там есть тяжелобольные, но ничего не воспринимается".