Скачать
Пятница, 21.12.2018
ВМС Украины в 2019 году получат разведывательный корабль и ракетный комплекс
ВМС Украины в 2019 году получат разведывательный корабль и ракетный комплекс
Красный Крест требует доступ к украинским пленным морякам
Красный Крест требует доступ к украинским пленным морякам
Усик - боксер года по версии ESPN
Усик - боксер года по версии ESPN
Чистим сосуды и артерии употреблением обыкновенных продуктов питания
Чистим сосуды и артерии употреблением обыкновенных продуктов питания

ВМС Украины в 2019 году получат разведывательный корабль и ракетный комплекс

ВМС Украины в 2019 году получат разведывательный корабль и ракетный комплекс
00:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Степан Полторак во время рабочей поездки в Одесскую область проинформировал о повышении боевых возможностей Военно-морских сил в 2019 году

Министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки в Одесскую область проинформировал о повышении боевых возможностей Военно-морских сил в 2019 году и росте почти вдвое зарплат военнослужащих ВМС.

“На следующий год мы планируем продолжить повышение боевых возможностей Военно-морских сил за счет того, чтобы завершить строительство и поставку двух малых бронированных артиллерийских катеров, и одного десантно-штурмового типа “Кентавр”. Мы должны завершить модернизацию фрегата “Сагайдачный”, строительство и ввод в состав ВМС разведывательного корабля. Особое внимание обращаю, что финансовый ресурс для восстановления и модернизации ВМС Украины на следующий год будет измеряться уже не в сотнях миллионов гривен, а в миллиардах”, - подчеркнул Полторак.

Министр также отметил, что сейчас рассматривается возможность закупки у иностранных партнеров отдельных видов и типов мощных катеров для выполнения отдельных задач на море. “Задача ВМС на следующий год - ввести как можно быстрее в боевой состав два катера типа “Island”, которые должны прибыть в Украину, завершить строительство ракеты “Нептун” и создать ракетный комплекс, который в перспективе должен перейти на вооружение ВМС Украины”, - отметил глава оборонного ведомства.

В следующем году Вооруженные силы Украины будут значительно усилены средствами военно-воздушной обороны, авиацией, артиллерийскими системами. В министерстве обещают спланировать закупку средств для создания инфраструктуры наблюдения за надводной обстановкой в Черном и Азовском морях.

Кроме того, Полторак пообещал с 1 января 2019 года почти вдвое увеличить денежное обеспечение военнослужащих. "Я хотел бы привести отдельные цифры разницы денежного содержания, которое получали сейчас, и которое будет в следующем году. Так, командир базы сегодня получает 18 тысяч, а с 1 января 2019 будет получать 27 тысяч 107 гривен. Командир корабля второго ранга получает сегодня 14 тысяч, а будет получать чуть больше 21 тысячи гривен”, - проинформировал министр.

Командир корабля третьего ранга будет получать 19 тыс. 150 грн (13 тысяч в 2018 г.), командир катера - 14 тыс грн (9 тысяч 900 гривен в 2018 г), матрос первого года - 10 тысяч 800 гривен (7 тысяч 300 гривен в 2018 г.).

Соответствующую инструкцию Полторак пообещал утвердить после возвращения в Киев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВМС, Политика, Новости Украины, ВМС Украины, Степан Полторак.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Азовском море создадут военную базу
02 Стало известно, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД
03 Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
04 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
05 Медики: проблемы со здоровьем можно определить по цвету языка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 21 декабря: потеплеет, ожидается небольшой снег
В Украине потеплеет и пройдет снег
В Украине снизились расходы на субсидии
В Украине снизились расходы на субсидии
Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными
РФ отвергла два варианта обмена пленными
Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь