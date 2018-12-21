ВМС Украины в 2019 году получат разведывательный корабль и ракетный комплекс

Новости Украины: Степан Полторак во время рабочей поездки в Одесскую область проинформировал о повышении боевых возможностей Военно-морских сил в 2019 году

Министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки в Одесскую область проинформировал о повышении боевых возможностей Военно-морских сил в 2019 году и росте почти вдвое зарплат военнослужащих ВМС.

“На следующий год мы планируем продолжить повышение боевых возможностей Военно-морских сил за счет того, чтобы завершить строительство и поставку двух малых бронированных артиллерийских катеров, и одного десантно-штурмового типа “Кентавр”. Мы должны завершить модернизацию фрегата “Сагайдачный”, строительство и ввод в состав ВМС разведывательного корабля. Особое внимание обращаю, что финансовый ресурс для восстановления и модернизации ВМС Украины на следующий год будет измеряться уже не в сотнях миллионов гривен, а в миллиардах”, - подчеркнул Полторак.

Министр также отметил, что сейчас рассматривается возможность закупки у иностранных партнеров отдельных видов и типов мощных катеров для выполнения отдельных задач на море. “Задача ВМС на следующий год - ввести как можно быстрее в боевой состав два катера типа “Island”, которые должны прибыть в Украину, завершить строительство ракеты “Нептун” и создать ракетный комплекс, который в перспективе должен перейти на вооружение ВМС Украины”, - отметил глава оборонного ведомства.

В следующем году Вооруженные силы Украины будут значительно усилены средствами военно-воздушной обороны, авиацией, артиллерийскими системами. В министерстве обещают спланировать закупку средств для создания инфраструктуры наблюдения за надводной обстановкой в Черном и Азовском морях.

Кроме того, Полторак пообещал с 1 января 2019 года почти вдвое увеличить денежное обеспечение военнослужащих. "Я хотел бы привести отдельные цифры разницы денежного содержания, которое получали сейчас, и которое будет в следующем году. Так, командир базы сегодня получает 18 тысяч, а с 1 января 2019 будет получать 27 тысяч 107 гривен. Командир корабля второго ранга получает сегодня 14 тысяч, а будет получать чуть больше 21 тысячи гривен”, - проинформировал министр.

Командир корабля третьего ранга будет получать 19 тыс. 150 грн (13 тысяч в 2018 г.), командир катера - 14 тыс грн (9 тысяч 900 гривен в 2018 г), матрос первого года - 10 тысяч 800 гривен (7 тысяч 300 гривен в 2018 г.).

Соответствующую инструкцию Полторак пообещал утвердить после возвращения в Киев.