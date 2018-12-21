Виктор Еленский избран членом украинской делегации в ПАСЕ

Новости Украины: Виктор Еленский был избран членом украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Народный депутат фракции "Народный фронт" Виктор Еленский избран членом украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает пресс-служба партии "Народный фронт"

"Народный депутат фракции "Народный фронт", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский был избран членом украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Данное решение на своем заседании принял Комитет Верховной Рады по иностранным делам.

Среди основных приоритетов работы в ПАСЕ Виктор Еленский назвал мобилизацию международных усилий для противодействия российской агрессии, усиление режима санкций против России, дальнейшее укрепление дипломатического фронта европейских стран в поддержке Украины.