Скачать
Пятница, 21.12.2018
Православная церковь Украины: сколько насчитывает парафий
Православная церковь Украины: сколько насчитывает парафий
В Армении новые протесты: больше 200 человек у здания правительства
В Армении новые протесты: больше 200 человек у здания правительства
Главные спортивные победы Украины в 2018 году
Главные спортивные победы Украины в 2018 году
Как встречать 2019 год Земляной Желтой Свиньи
Как встречать 2019 год Земляной Желтой Свиньи

Православная церковь Украины: сколько насчитывает парафий

Православная церковь Украины: сколько насчитывает парафий
07:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Митрополит Епифаний сказал, сколько парафий насчитывает УПЦ.

Православная церковь Украины насчитывает 7 тысяч парафий.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

"Сейчас объединенная Православная церковь Украины насчитывает приблизительно 7 тысяч парафий. Но я бы не хотел прогнозировать определенное количество, ставить определенные задачи, чтобы количественно увеличивать эту церковь. Мы должны работать над тем, чтобы этот процесс был мирным, чтобы переходы, которые будут в будущем, происходили только мирным путем, чтобы не было противостояний", - сказал он.

УПЦ МП: Никаких оснований для смены названия у нас нет

Епифаний также сообщил механизм перехода парафий: община должна провести собрание и определиться путем голосования. После этого верующие должны обратиться к местному архиерею или к местной власти, которые расскажут о дальнейших действиях для перехода в ПЦУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Церковь, Православная Церковь Украины, Епифаний.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Азовском море создадут военную базу
02 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
03 Стало известно, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД
04 Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
05 Буллинг в школах: в МОН дали советы родителям и детям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: температурные &quot;качели&quot; и снег
Погода на праздничные выходные
В Украине снизились расходы на субсидии
В Украине снизились расходы на субсидии
Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными
РФ отвергла два варианта обмена пленными
Рецепт дня: жульен в блинных мешочках
Рецепт дня: жульен в блинных мешочках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь