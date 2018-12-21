Скачать
Пятница, 21.12.2018
Украина получила транш МВФ: международные резервы превысили $20 млрд
Украина получила транш МВФ: международные резервы превысили $20 млрд
Украина предлагает 27 декабря провести видеоконференцию ТКГ
Украина предлагает 27 декабря провести видеоконференцию ТКГ
Главные спортивные победы Украины в 2018 году
Главные спортивные победы Украины в 2018 году
Назначен первый штраф за &quot;нелегальный&quot; запуск спутников
Назначен первый штраф за "нелегальный" запуск спутников

Гройсман назвал неизменные приоритеты правительства на следующий год

Гройсман назвал неизменные приоритеты правительства на следующий год
12:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины: Владимир Гройсман рассказал о приоритетах в работе правительства на 2019 год.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о приоритетах в работе правительства на 2019 год.

Как передает корреспондент, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Гройсман напомнил, что это последняя пленарная неделя в 2018 году. Он поблагодарил депутатов за поддержку правительства и совместных законодательных инициатив.

"Я понимаю, что 2018 год был довольно сложным с точки зрения и законотворческого процесса. Но то, что мы входим в новый 2019 год с принятым Бюджетом, вовремя утвержденной Программой действий правительства на 2019 год, говорит о том, что мы абсолютно уверенно можем смотреть в новый год и продолжать те необходимые изменения, которые мы заложили в основной документ", - отметил он.

Экономика Украины постепенно выходит из тени: новый отчет МЭРТ

Глава правительства добавил, что приоритеты правительства остаются неизменными. В частности, это развитие национальной экономики, обеспечение экономического роста и финансовой стабильности, а также улучшение государственного управления в стране.

"Для нас очень важно продолжить изменения, которые сделают качественнее системы и медицины и образования. Мы будем продолжать инвестировать ресурсы в инфраструктуру, будем укреплять нашу безопасность и оборону, будем заниматься теми реальными делами, чтобы страна стала сильнее", - отметил Гройсман.

В то же время он выразил убеждение, что все это можно сделать только совместно с парламентом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Кабмин, Премьер-министр Украины, Правительство Украины, Владимир Гройсман.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Погода на праздничные выходные: температурные "качели" и снег
03 На Азовском море создадут военную базу
04 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
05 Стало известно, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: температурные &quot;качели&quot; и снег
Погода на праздничные выходные
Экономика Украины постепенно выходит из тени: новый отчет МЭРТ
Экономика Украины постепенно выходит из тени
Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными
РФ отвергла два варианта обмена пленными
Надя Дорофеева полезла целоваться к бывшей жене Потапа
Надя Дорофеева полезла целоваться к бывшей жене Потапа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь