Гройсман назвал неизменные приоритеты правительства на следующий год

Новости Украины: Владимир Гройсман рассказал о приоритетах в работе правительства на 2019 год.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о приоритетах в работе правительства на 2019 год.

Как передает корреспондент, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Гройсман напомнил, что это последняя пленарная неделя в 2018 году. Он поблагодарил депутатов за поддержку правительства и совместных законодательных инициатив.

"Я понимаю, что 2018 год был довольно сложным с точки зрения и законотворческого процесса. Но то, что мы входим в новый 2019 год с принятым Бюджетом, вовремя утвержденной Программой действий правительства на 2019 год, говорит о том, что мы абсолютно уверенно можем смотреть в новый год и продолжать те необходимые изменения, которые мы заложили в основной документ", - отметил он.

Глава правительства добавил, что приоритеты правительства остаются неизменными. В частности, это развитие национальной экономики, обеспечение экономического роста и финансовой стабильности, а также улучшение государственного управления в стране.

"Для нас очень важно продолжить изменения, которые сделают качественнее системы и медицины и образования. Мы будем продолжать инвестировать ресурсы в инфраструктуру, будем укреплять нашу безопасность и оборону, будем заниматься теми реальными делами, чтобы страна стала сильнее", - отметил Гройсман.

В то же время он выразил убеждение, что все это можно сделать только совместно с парламентом.