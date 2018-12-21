Рада разошлась на новогодние праздники, до конца досидели около дюжины нардепов

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15:07 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид в пятницу, 21 декабря, закрыла пленарное заседание парламента, следующее состоится 15 января 2019 года.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид в пятницу, 21 декабря, закрыла пленарное заседание парламента. В соответствии с календарным планом, оно было последним в текущем году.

К моменту закрытия заседания в сессионном зале присутствовали немногим более десяти народных депутатов. На сайте Верховной Рады сообщается, что следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится 15 января 2019 года. В этот же день утром пройдет и согласительный совет Верховной Рады.

Отмечается, что 15-18 января – последняя пленарная неделя 9-ой сессии Верховной Рады VIII созыва.

Традиционно в пятницу состоялся час вопросов к правительству. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приоритеты правительства на следующий год.  В частности, это развитие национальной экономики, обеспечение экономического роста и финансовой стабильности, а также улучшение государственного управления в стране. В конце своего выступления он поблагодарил народных депутатов за поддержку правительства и совместных законодательных инициатив.

Ранее, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк предложил сократить количество народных депутатов до 300 человек. В частности, одного народного депутата должен выбирать большее количество людей. Тогда он будет иметь большую легитимность и ответственность. Лидер "Народного фронта" выступает за то, чтобы члены Кабинета Министров могли одновременно быть народными депутатами - как это есть в Германии, Британии.

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Верховная Рада, Закрытие, Нардепы, Новогодние каникулы.
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