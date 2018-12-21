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Сенцова выписали из медчасти и перевели в отряд колонии

Сенцова выписали из медчасти и перевели в отряд колонии
17:11 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: www.89.fsin.su

Новости Украины: Украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ, выписали из медицинской части колонии и перевели в отряд для дальнейшего отбывания наказания.

В региональном управлении ФСИН сообщили, что незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии в связи с рекомендацией лечащего врача.

В ведомстве сообщили, что его перевели в отряд для дальнейшего отбывания наказания. По словам медиков, украинский политзаключенный находится в "удовлетворительном" состоянии и "может привлекаться к труду".

Российский правозащитник Николай Щур 14 декабря сообщил о переводе из медсанчасти, где он находился на реабилитации после длительной голодовки, в общий отряд колонии.

Напомним, 10 мая 2014 года украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму. В последствии, Александра Кольченко "суд" приговорил к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Сестра Сенцова сообщила о последствиях голодовки брата

Как сообщалось ранее, в мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он не принимал пищу 145 дней и прекратил голодовку 6 октября из-за того, что врачи пригрозили ему принудительным кормлением.

Напомним, на сегодняшний день в РФ и в оккупированном Крыму незаконно удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Олег Сенцов, Украинский режиссер, Выписан, Незаконно осужденный в РФ, Медицинская часть, Перевод в отряд.
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