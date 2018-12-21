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Волкер: Россия отклонила идею встречи в формате Будапештского меморандума

Волкер: Россия отклонила идею встречи в формате Будапештского меморандума
17:04 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: Twitter

Новости Украины: РФ отклонила встречу ядерных государств по механизму Будапештского меморандума.

США поддерживали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума, однако эту инициативу отклонила Москва.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью газете "День".

"Мы поддерживали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума. Но Россия отклонила это. Она отказалась, потому что стала единственной страной, которая нарушила Будапештский меморандум, который был форумом, на котором подобная ситуация должна была быть урегулирована", - сказал он.

Дипломат пояснил, что проблема заключается не в вопросе формата переговоров, а в том, что РФ не желает завершать войну.

"Об этом говорить полезно, потому что это иллюстрирует, что проблемой был не форум, о котором мы говорим, а нежелание России закончить конфликт и взять ответственность за свои действия. И именно на этом мы должны фокусироваться, чтобы заставить Россию прийти к моменту, когда она захочет восстановить мир и территориальную целостность Украины", - добавил Волкер.

27 ноября МИД Украины обратилось к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием провести срочные консультации для обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины.

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Россия, Встреча, Будапештский меморандум, Курт Волкер.
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