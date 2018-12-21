Порошенко прокомментировал продление европейских санкций против РФ

Новости Украины: Порошенко отметил, что настоящая битва с РФ еще впереди.

Президент Петр Порошенко приветствовал решение Европейского Союза о продлении экономических и секторальных санкций против Российской Федерации.

Об этом он написал в Facebook.

"Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе", - отметил глава государства.

Напомнив о своем недавнем визите в институты Европейского Союза в Брюсселе и встречи с руководством ЕС и НАТО, Президент отметил, что во время переговоров на полях Европейского Совета на прошлой неделе верил, что проукраинское единство в ЕС остается непоколебимым, а цена агрессии для Кремля будет и дальше расти.

"Однако, настоящая битва еще впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательному году, а именно к попытке реванша в Украине и созданию Европы альтернативных ценностей", - предостерег Президент.

Он также отметил необходимость укреплять наше единство и солидарность во имя мира и безопасности на Европейском континенте.

Ранее Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные секторы российской экономики, до 31 июля 2019 года, констатировав отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений.