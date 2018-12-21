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Рабочая группа Украина-НАТО определила приоритеты работы на 2019 год

Рабочая группа Украина-НАТО определила приоритеты работы на 2019 год
22:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Делегация Украины во главе с первым заместителем Секретаря СНБО Олегом Гладковским приняла участие в 27-ом заседании СРГО

Во время заседания Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству (СРГО) стороны договорились интенсифицировать в ВСУ внедрение технических стандартов НАТО, усовершенствовать системы безопасности хранения ракет и боеприпасов и улучшить профессиональную подготовку военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.

"По результатам заседания стороны определили приоритетные направления реализации Дорожной карты оборонно-технического сотрудничества Украина-НАТО и договорились об интенсификации сотрудничества в 2019 году, включая внедрение технических стандартов НАТО, профессиональную подготовку персонала, совершенствование системы безопасности хранения ракет и боеприпасов", - говорится в сообщении .

Как отмечается, в рамках заседания СРГО предприятия украинской оборонной промышленности представили в штаб-квартире НАТО отечественные новейшие образцы вооружения и оборудования, которые были изготовлены по стандартам Альянса с учетом боевого опыта, полученного в рамках противодействия агрессии России.

Кроме того, участники встречи подвели итоги сотрудничества Украины с НАТО в 2018 году в сфере вооружений, реформирования национальной оборонной промышленности, выполнения перспективных программ по разработке новейшего оружия, государственно-частного партнерства, избавления от зависимости от российской промышленности, и оборонно-промышленной кооперации со странами Альянса.

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Украина-НАТО, НАТО, СНБО, СРГО.
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