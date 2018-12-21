Госбюро расследований получило почти тысячу дел

Новости Украины: По состоянию на 20 декабря Госбюро расследований ведет 843 уголовных производства.

Более 600 производств ГБР передали по подследственности, из них 290 открывали другие правоохранительные органы до начала работы бюро. Об этом сообщает ведомство в Facebook. При этом 180 дел зарегистрированы следователями Госбюро.

"Основная часть – это военные преступления", – отметил глава ведомства Роман Труба добавив, что некоторые из таких расследований начаты еще в 2014 году.

По словам Трубы, количество следователей, расследующих военные преступления, будет увеличено.

Государственное бюро расследований должно стать украинским аналогом американского Федерального бюро расследований (ФБР). Бюро займется расследованиями преступлений чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.