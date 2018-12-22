МинВОТ о морском нападении РФ: Они нарушили все возможные законы

Новости Украины: Юрий Гримчак напомнил, что украинские корабли перед российским нападением выполнили все возможные правила судоходства.

Невооруженный корабль Военно-морских сил Великобритании имеет право пройти в Азовское море.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак на телеканале "Прямой".

"Когда говорят, что Россия не позволит проход английского судна, у меня всегда одно замечание: а кто-нибудь пробовал пройти? То есть сделать запрос. Чтобы вы понимали, английское судно не имеет вооружения, оно идет так... Да, это судно Военно-морских сил Великобритании, но не вооруженное судно. Поэтому, например, когда они проходили Дарданеллы, они заходят в Черное море на срок в 21 день. На них это не распространяется, ведь они без оружия. Это не военный корабль. Это так, чтобы было понятно. И поэтому мне интересно. Если этот корабль пойдет в караване – как дальше будут реагировать?

Второй вопрос. Когда сегодня Владимир Путин рассказывает, что надо запросы и все остальное – я прошу прощения, наши и запросы делали, и через международный центр, который в Испании находится, – мы все это делали. Они нарушили все законы, которые можно", - отметил Гримчак.