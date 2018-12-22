Президентские выборы - 2019: ЦИК Украины утвердила календарный план мероприятий

Новости Украины: Согласно решению Центральной избирательной комиссии Украины, избирательная президентская кампания начнется с 31 декабря 2018 года.

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 22 декабря, утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

В соответствии с планом, принятым единогласно, избирательная кампания стартует 31 декабря. Следовательно, кандидаты в президенты смогут подавать свои документы на регистрацию с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года.

Согласно правилам, в течение 5 дней со дня подачи документов Центризбирком должен принять решение о регистрации кандидата или отказе ему в регистрации.

Предвыборная агитация в Украине будет разрешена со следующего дня после регистрации кандидата и до 24.00 29 марта.

Сообщается, что до 29 января кандидаты в президенты могут ходатайствовать о разрешении иметь официальных наблюдателей. Отказаться от баллотирования кандидаты могут до 7 марта.

До 22 марта Государственный реестр избирателей должен предоставить участковым комиссиям предварительные списки избирателей и именные приглашения на выборы. По поводу неточностей в списках или изменения места голосования избиратели могут обращаться в участковые комиссии или в орган ведения Госреестра до 25 марта включительно.

Традиционно, голосование на президентских выборах будет проходить с 8.00 до 20.00 31 марта. Результаты голосования Центризбирком должен подсчитать до 10 апреля 2019 года. В документе указано, что новоизбранный президент должен вступить в пост не позднее чем через 30 дней после объявления официальных результатов выборов.