В бывшей УПЦ МП пока отказались менять название церкви, анализируют законопроект

Новости Украины: Представитель бывшей УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что пока юридический отдел не проанализирует законопроект, изменения названия не будет.

Представитель бывшей УПЦ МП архиепископ Климент сообщил, что на данный момент юридический отдел Киевской митрополии бывшей УПЦ (МП)проводит анализ законопроекта, принятого Верховной Радой касательно переименования церкви.

По словам архиепископа Климента, в бывшией УПЦ МП нет центра управления в государстве-агрессоре.

Архиепископ заявил, что пока юридический отдел не проанализирует законопроект, название церкви останется прежним, так как она самоуправляемая без центра в любой другой стране.

В уставе, который зарегистрирован в Украине и действует, написано, что УПЦ является самоуправляемой церковью, подчеркнул архиепископ Климент.

Архиепископ добавил, что в бывшей УПЦ МП четкая позиция по вопросам Донбасса и Крыма. УПЦ МП ранее неоднократно отмечала, что полностью поддерживает все инициативы украинского государства, которые касаются определения в том числе и дефиниций, связанных с тем, что происходит на востоке Украины.

Напомним, в четверг, 20 декабря, на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали и приняли закон, обязывающего Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Нардепы от "Оппоблока" Нестор Шуфрич сорвал с трибуны плакат с изображением лидера общественного движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука за решеткой и надписью "Агента Путина Медведчука - под суд". После чего, народный депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Береза подбежал к Нестору Шуфричу и отобрал у него плакат. В это же время у трибуны собралась группа депутатов, началась массовая драка и потасовка.