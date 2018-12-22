Посол Японии рассказал, когда будут сняты санкции с России

Новости Украины: Антироссийские санкции Японии закончатся, когда Россия вернет Крым Украине.

Япония считает, что вопросы Крыма и Донбасса должны быть отделены от переговоров с Москвой по поводу возвращения Северных территорий.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми заявил в интервью Укринформу.

"Различные действия России против Украины, вопрос Крыма и вопрос Донбасса, должны быть отделены от переговоров о возвращении Северных территорий. Это позиция Японии. Дружеские отношения с Россией нужны именно для решения вопроса Северных территорий, поскольку Япония прилагает усилия для этого с момента завершения Второй мировой войны. Однако, я думаю, это не должно означать, что мы закрываем глаза или ничего не скажем по поводу неприглядные действия своего "друга"", — сказал он.

Он добавил, что несмотря на дружеские отношения между Токио и Москвой, "если друг делает что-то плохое, то мы говорим, что это неправильно. А если он не отказывается от своих действий, то, разумеется, мы делаем что-то в той мере, чтобы он опомнился".

По его словам, антироссийские санкции Японии закончатся, когда Россия вернет Крым Украине и выполнит Минские договоренности.

"Конечно, Япония вводит санкции против России не для санкций. Наоборот, если Россия вернет Крым Украине и выполнит Минские договоренности, чтобы решить вопрос на Донбассе, решит все положительно, то санкции закончатся. Мы это четко объясняем России", — уточнил посол.