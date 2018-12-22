Скачать
Суббота, 22.12.2018
С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине вырастет на 12,1%
С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине вырастет на 12,1%
Порошенко подписанным законом обязал УПЦ МП указывать принадлежность к РПЦ
Порошенко утвердил закон о переименовании УПЦ МП
Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль нацелены на Цыганкова
Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль нацелены на Цыганкова
Ученые нашли возрастные различия в фрагментах ДНК в крови
Ученые нашли возрастные различия в фрагментах ДНК в крови

Посол Японии рассказал, когда будут сняты санкции с России

Посол Японии рассказал, когда будут сняты санкции с России
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины: Антироссийские санкции Японии закончатся, когда Россия вернет Крым Украине.

Япония считает, что вопросы Крыма и Донбасса должны быть отделены от переговоров с Москвой по поводу возвращения Северных территорий.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми заявил в интервью Укринформу.

"Различные действия России против Украины, вопрос Крыма и вопрос Донбасса, должны быть отделены от переговоров о возвращении Северных территорий. Это позиция Японии. Дружеские отношения с Россией нужны именно для решения вопроса Северных территорий, поскольку Япония прилагает усилия для этого с момента завершения Второй мировой войны. Однако, я думаю, это не должно означать, что мы закрываем глаза или ничего не скажем по поводу неприглядные действия своего "друга"", — сказал он.

Он добавил, что несмотря на дружеские отношения между Токио и Москвой, "если друг делает что-то плохое, то мы говорим, что это неправильно. А если он не отказывается от своих действий, то, разумеется, мы делаем что-то в той мере, чтобы он опомнился".

По его словам, антироссийские санкции Японии закончатся, когда Россия вернет Крым Украине и выполнит Минские договоренности.

"Конечно, Япония вводит санкции против России не для санкций. Наоборот, если Россия вернет Крым Украине и выполнит Минские договоренности, чтобы решить вопрос на Донбассе, решит все положительно, то санкции закончатся. Мы это четко объясняем России", — уточнил посол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Россия, Санкции, Шигеки Суми.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: зимние идеи маникюра со стразами, блестками и свинками (Фото)
02 Елизавета II в ссоре с Меган Маркл из-за отца герцогини
03 Новый год 2019: все, что нужно знать о символе 2019 года Желтой Земляной Свиньи
04 День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника
05 Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
В Украине ухудшится погода
Стало известно, какими редкими именами киевляне называли новорожденных
Какими редкими именами киевляне называли детей
С 1 января в Украине будет запрещено проводить трансплантацию
С 1 января будет запрещено проводить трансплантацию
Ученые объяснили причины уникальных природных явлений (Видео)
Ученые объяснили причины уникальных природных явлений (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь