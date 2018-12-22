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Дуда подтвердил кандидатуру Цихоцкого на должность посла в Украине

Дуда подтвердил кандидатуру Цихоцкого на должность посла в Украине
14:39 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости Украины: Президент Польши подтвердил кандидатуру нового посла в Украине, назвав причины его замены.

Министр иностранных дел Польши предложил кандидатуру своего заместителя Бартоша Цихоцкого на должность посла Польши в Украине, учитывая, в частности, "горячее время" президентской кампании в Украине.

Об этом заявил президент Польши Дуда, пишет Wpolityce.

"Предложение заключается в том, чтобы Цихоцкий, являющийся заместителем министра иностранных дел, занял этот пост, так что это фактически усиление этого политического представительства, а также, безусловно, укрепление отношений с Министерством иностранных дел", - пояснил Дуда.

Он отметил, что приближаются президентские выборы в Украине, а это означает "очень горячее время".

19 декабря стало известно об отзыве посла Польши в Украине Яна Пекло - каденция посла подходит к концу 31 января 2019.

"Существовали различные причины, пожалуйста, помните, что это было заявление, поданное мне министром иностранных дел, поэтому мое решение в этом вопросе было ответом на определенный запрос, представленный министром иностранных дел", - сказал президент.

Цихоцкий является историком по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года - снова работает в МИД, где отвечает за восточную политику.

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Украина, Польша, МИД Польши, Анджей Дуда.
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