Рева заявил, что Минсоцполитики планирует реформировать рынок труда

Новости Украины: Одной из задач комплексной реформы является необходимость приведения в соответствие системы образования к потребностям рынка труда.

Министерство социальной политики в среднесрочной перспективе планирует провести комплексные реформы рынка труда. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"В целом в среднесрочной перспективе мы нацелены провести комплексные реформы рынка труда, результатом которой должно быть обеспечение прозрачных трудовых отношений между работодателем и работником, повышение конкурентоспособности украинских граждан и как следствие повышение заработных плат и расширение их возможностей трудоустройства на национальном рынке труда", - отметил Рева.

"Знания, получаемые в системе образования, должны отвечать ожиданиям работодателей, что решит проблему трудоустройства молодежи и получения первого рабочего места. Для этого министерство совместно с объединениями работодателей, научными учреждениями координирует работу по разработке профессиональных стандартов, документов, определяющих требования работодателей к подготовке специалистов по каждой профессии. Сейчас уже поданы 100 заявок на их разработку", - отметил министр.

В то же время Рева подчеркнул, что эти стандарты после утверждения Министерством соцполитики будут положены в основу разработки образовательных стандартов, по которым будет осуществляться подготовка специалистов в системе образования.

Также Рева сообщил, что с января 2019 года вводится институт карьерного советника, профилирования безработных и ищущих работу с целью внедрения индивидуального подхода к человеку по его трудоустройству и планированию карьеры.