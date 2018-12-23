Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Под Кишиневом столкнулось два автомобили, есть погибшие
Под Кишиневом столкнулось два автомобили, есть погибшие
Трамп: Турция и другие страны региона закончат разгром террористов в Сирии
Трамп: Турция и другие страны региона закончат разгром террористов в Сирии
Беринчик нокаутировал Кристобаля
Беринчик нокаутировал Кристобаля
Великолепные женские портреты фотографа-самоучки (Фото)
Великолепные женские портреты фотографа-самоучки (Фото)

Рева заявил, что Минсоцполитики планирует реформировать рынок труда

Рева заявил, что Минсоцполитики планирует реформировать рынок труда
06:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Одной из задач комплексной реформы является необходимость приведения в соответствие системы образования к потребностям рынка труда.

Министерство социальной политики в среднесрочной перспективе планирует провести комплексные реформы рынка труда. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"В целом в среднесрочной перспективе мы нацелены провести комплексные реформы рынка труда, результатом которой должно быть обеспечение прозрачных трудовых отношений между работодателем и работником, повышение конкурентоспособности украинских граждан и как следствие повышение заработных плат и расширение их возможностей трудоустройства на национальном рынке труда", - отметил Рева.

"Знания, получаемые в системе образования, должны отвечать ожиданиям работодателей, что решит проблему трудоустройства молодежи и получения первого рабочего места. Для этого министерство совместно с объединениями работодателей, научными учреждениями координирует работу по разработке профессиональных стандартов, документов, определяющих требования работодателей к подготовке специалистов по каждой профессии. Сейчас уже поданы 100 заявок на их разработку", - отметил министр.

В то же время Рева подчеркнул, что эти стандарты после утверждения Министерством соцполитики будут положены в основу разработки образовательных стандартов, по которым будет осуществляться подготовка специалистов в системе образования.

Также Рева сообщил, что с января 2019 года вводится институт карьерного советника, профилирования безработных и ищущих работу с целью внедрения индивидуального подхода к человеку по его трудоустройству и планированию карьеры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок труда, Минсоцполитики, Андрей Рева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи
02 Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
03 Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
04 Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи
05 Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
В Украине ухудшится погода
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Украина поднялась в рейтинге Moody's
Украина поднялась в рейтинге Moody's
Эксперты назвали методы для достижения плоского живота
Эксперты назвали методы для достижения плоского живота
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь