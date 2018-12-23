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Более 60 стран на Генассамблее ООН осудили нарушение прав человека в Крыму
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Более 60 стран на Генассамблее ООН осудили нарушение прав человека в Крыму

Более 60 стран на Генассамблее ООН осудили нарушение прав человека в Крыму
08:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Посольство США в Украине сообщило, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины в связи с нарушением прав человека в Крыму.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму, сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

За принятие документа проголосовало 65 стран, против - 27, большинство стран - 70 - воздержалось.

"Документ подтверждает недопустимость захвата территории АР Крым силой, осуждает Россию за политически мотивированные преследования граждан Украины и содержит призыв к российским властям освободить украинцев, которых незаконно удерживает российская сторона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе посольства выразили благодарность США и ряду стран за поддержку и помощь в продвижении этого важного решения.

"Благодарны за позицию стран - зоны ответственности Посольства Украины в США и стран, в которые Посольство обращалось за поддержкой - Барбадос, Бутан, Гайана, Республика Маршалловы Острова, Микронезия, Соломоновы Острова, Тувалу и Вануату", - отметили в посольстве.

Украина вошла в состав комиссии ООН по правам международной торговли

В перечне стран, которые не голосовали за принятие резолюции, отмечены: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

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Все по теме:

Резолюция, Поддержка, Генассамблея ООН, Нарушение прав человека, Оккупированный Крым.
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