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Порошенко заявил, что резолюции ООН по Крыму - четкий сигнал для РФ

Порошенко заявил, что резолюции ООН по Крыму - четкий сигнал для РФ
16:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Президент Украины заявил, что мировое сообщество не готово мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного Крыма.

Принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму дают Москве четкий сигнал того, что мировое сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного Россией полуострова. Такое заявление в Facebook сделал президент Украины Порошенко.

"За последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две важнейшие резолюции по Крыму, которые подают России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова", - указал глава государства.

"Россия как государство-агрессор должна выполнить требования международного права – освободить Крым и вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан", - заключил президент.

Порошенко также выразил благодарность всем международным партнерам за поддержку Украины.

Напомним, Генассамблея ООН на заседании 22 декабря поддержала резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Среди тех, кто поддержал резолюцию - США, страны Евросоюза, Турция и Япония. Против документа проголосовали, среди прочих, Россия, Беларусь, Китай, Индия, Сербия, Сирия, ЮАР, Никарагуа и Венесуэла.

В документе упомянули украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха.

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Как сообщалось, 18 декабря Генассамблея ООН поддержала проект резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19 стран, воздержались 72. В резолюции выражается настойчивый призыв к Российской Федерации вывести войска с оккупированной украинской территории Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.

Также высказана серьезная обеспокоенность по поводу милитаризации Крыма Российской Федерацией как государством-оккупантом.

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АР Крым, Крым, РФ, Петр Порошенко, Президент Украины, Резолюция ООН, милитаризация.
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