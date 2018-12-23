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Выборы в ОТГ: В БПП заявляют, что их кандидаты лидируют в более чем 40% громад

Выборы в ОТГ: В БПП заявляют, что их кандидаты лидируют в более чем 40% громад
23:37 Вс, 23 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: БПП заявляет, что по экзит-полам их кандидаты лидируют в 40% громад.

По результатам экзит-полов, проведенных штабами партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность", более чем в 40 процентах ОТГ на выборах лидируют кандидаты, представляющие политсилу.

Об этом сообщает пресс-служба "БПП "Солидарность".

"По данным экзит-полов, проведенных партийными штабами, более 40 процентов кандидатов на должности председателей ОТГ, которые лидируют по предварительным результатам, - кандидаты от партии или самовыдвиженцы - члены партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"", - говорится в сообщении.

Согласно этим данным наибольшую поддержку кандидаты от "БПП "Солидарность" получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

"Партия "БПП "Солидарность" побеждает на выборах в ОТГ начиная с первой кампании на каждых выборах в громадах. Это означает, что избиратели по всей стране все активнее поддерживают реформу децентрализации, которую инициировал Президент и которую реализует на местах и активно поддерживает в парламенте наша политическая сила", - убежден руководитель секретариата партии народный депутат Максим Саврасов.

Как отмечается, после закрытия участков в 20 часов начался параллельный подсчет голосов в 69 сельских и поселковых ОТГ, где головы и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в 9 городских ОТГ, где депутатов избирали по пропорциональной системе.

В политсиле также сообщили о случаях нарушений, замеченных ее наблюдателями. В частности, на избирательном участке в селе Старое Рокитновского района, где проходили выборы председателя и депутатов ОТГ, избиратель пытался вынести два бюллетеня за пределы участка. Члены УИК остановили его, однако мужчина успел их порвать. Об инциденте сообщили правоохранительным органам, составлен соответствующий акт.

А на одном из крупнейших избирательных участков в Дядьковицкой ОТГ Ривненского района, где сегодня проводились выборы местных председателя и депутатов, погас свет. Возле ящиков сразу образовалась толпа из неизвестных, однако по требованию наблюдателей от БПП включили фонарик. Через пять минут электроснабжение было восстановлено.

23 декабря состоялись первые выборы в 78 вновь созданных ОТГ в 13 областях Украины.

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Выборы, БПП, Экзит-полы, ОТГ.
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