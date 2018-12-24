Генсек ОБСЕ дал прогноз отношениям России и Украины

Новости Украины: Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что отношения между Москвой и Киевом могут ухудшиться.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер (Thomas Greminger) выразил опасения, что отношения между Россией и Украиной могут ухудшиться и предостерег от нового витка напряженности.

"У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", - заявил Т.Гремингер в интервью, опубликованном в понедельник в немецком издании "Нойе Оснабрюкер Цайтунг".

По его словам, "из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар".

Говоря об инциденте в Керченском проливе, Т.Гремингер назвал его "очень сложной ситуацией" и отметил, что "мы (ОБСЕ) неоднократно обращали внимание на потенциал напряжения в Черном море".

"Наша работа – наблюдать, комментировать и при определенных обстоятельствах предупреждать. Но ни одна из сторон не сочла необходимым говорить об этом. Это вписывается в более широкую картину украинско-российских отношений с целым рядом других вопросов: законодательство о языке и образовании, стремление Украинской православной церкви к независимости, нерешенные проблемы оккупированного Крыма, незаконные выборы в двух повстанческих республиках и ситуация вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Снова и снова происходят провокации с обеих сторон. Везде мы видим: либо ситуация застойная, либо она медленно раскачивается", - сказал генсек ОБСЕ.

Он отметил, что с начала года ОБСЕ удалось добиться около 1000 локальных режимов прекращения огня, благодаря чему были восстановлены системы электро-, водо- и газоснабжения. "Это гарантировало улучшение положения людей на местах. Однако определенно и то, что для контактной группы, которая проводит встречу в Минске каждые две недели, чтобы обсудить вопросы установления мира, едва ли хватает пространства для маневра", - пояснил Т.Гремингер.

Он заявил, "в то же время у обеих сторон политическая воля для примирения отсутствует".

"Следует исходить из того, что мятежным республикам, если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России", - сказал генсек ОБСЕ, призвав Москву продемонстрировать добрую волю для того, чтобы вернуть взаимное доверие. Аналогичным жестом доброй воли, по его мнению, могло бы стать "освобождение 24-х задержанных моряков и возвращение трех захваченных судов".

Т.Гремингер полагает, что было бы хорошо получить новые импульсы от "Нормандской группы", состоящей из ФРГ, Франции, Украины и России. "Но в данный момент нам, к сожалению, до этого очень и очень далеко", - подытожил он.