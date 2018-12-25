Суд в РФ взыскал с Карпюка 1 млн рублей: уже набежало 70 тыс пени

Новости Украины: Российский суд взыскал с украинского политзаключенного Карпюка миллион рублей.

В России суд взыскал 1 млн рублей с незаконно осужденного украинца Николая Карпюка в качестве компенсации родственникам солдат, погибших в бою в Грозном.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, который посетил Карпюка в СИЗО Владимирский централ, на своей странице в Facebook.

”Откуда-то стали вылезать люди преклонного возраста - родители и вдовы солдат, погибших в том новогоднем бою в Грозном. Гражданские иски потерпевших удовлетворяются автоматически. Карпюку недавно приносили бумагу от приставов, что суд взыскал с него миллион рублей, и уже набежало 70 тысяч пени за неуплату”, - отметил Новиков.

Как сообщалось, в 2016 году украинцев Карпюка и Станислава Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.