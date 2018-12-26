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Зеленский прокомментировал свое участие в президентских выборах

Зеленский прокомментировал свое участие в президентских выборах
08:34 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/zelenskiy95

Новости Украины: Владимир Зеленский заявил, что "Слуга народа" будет участвовать в парламентских выборах, однако не назвал других членов партии.

Известный комик и шоумен, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский сообщил, что "Слуга народа", членом которой он является, идет в политику. Об этом актер рассказал журналистам издания "НикВести".

"Партия "Слуга народа" идет. А Владимир Зеленский - это партия "Слуга народа", - ответил Зеленский на вопрос, идет Владимир Зеленский в политику.

Кроме того, шоумен заявил, что не может пока назвать других членов партии, так как они "занимаются юридическими и финансовыми вопросами, они являются креативными людьми и выросли с ним".

На вопрос идет ли Зеленский в президенты, он ответил: "Я не сказал, что "иду или не иду". Когда журналист сравнил Зеленского с певцом Святославом Вакарчком, который также до сих пор не заявил, будет ли он баллотироваться в президенты, Зеленский ответил: 

"Мы с Вакарчуком очень не похожи... У нас есть партия "Слуга народа" и она идет в политику".

"Мы подбираем людей, будем ехать по стране... Ну придем к этому – осенью выборы" − указал Зеленский.

Бывший вице-премьер Украины будет баллотироваться на пост президента

Напомним, что партию "Слуга народа" зарегистрировали в Украине в декабре 2017 года. Ее руководителем является Иван Баканов, юрист "Квартала-95". Выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября 2019 года.

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Верховная Рада, Выборы, Президент, Выборы президента, Владимир Зеленский, "Слуга народа".
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