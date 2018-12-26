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Геращенко: Военное положение остановило продолжение возможных провокаций РФ

Геращенко: Военное положение остановило продолжение возможных провокаций РФ
22:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Ирина Геращенко уверена, чтобудет принят азовский пакет санкций после прохождения всех необходимых дебатов и процедур.

Первый заместитель Председателя ВР Ирина Геращенко отметила, что военное положение остановило возможные провокации Российской Федерации и мобилизовало западных партнеров. Об этом она написала в Facebook.

"Военное положение остановило продолжение возможных провокаций РФ на суше и море. В десяти регионах был отработан механизм координации военных и руководства гражданских администраций в случае эскалации", — сказала Геращенко.

Также, по ее словам, благодаря военному положению удалось мобилизовать наших западных партнеров.

"Я уверена, что будет принят азовский пакет санкций после прохождения всех необходимых дебатов и процедур. Важно, что тема освобождения моряков остается в центре внимания мира. И это должно способствовать именно освобождению военнопленных, ни о каком обмене, как сейчас пытается поставить вопрос Кремль, речи идти не может. Относительно обмена, то здесь мы готовы отдать всех осужденных россиян в обмен на политзаключенных Кремля", — отметила она.

Геращенко подчеркнула, что военное положение мобилизовало самих военных, сработало как соответствующий маркер готовности дать отпор. "Были проведены важные обучения. Армия получила новое оружие и технику", — добавила она.

Геращенко требует присутствия миссии ОБСЕ в Крыму

Геращенко также отметила, что после запрета на въезд в Украину мужчин с российским гражданством заметно снизился уровень преступности и провокаций.

Как сообщалось, 26 декабря Президент Петр Порошенко объявил о завершении действия правового режима военного положения в 10 областях Украины.

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Ирина Геращенко, РФ, Военное положение, Первый заместитель Председателя ВР.
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