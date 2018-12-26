Новости Украины: Молдова, Грузия и Украина осудили агрессию РФ на Азове.

Межпарламентская ассамблея "Молдова-Украина-Грузия" приняла совместную резолюцию, осуждающую агрессию Российской Федерации против Украины в Керченском проливе и Азовском море.

Об этом проинформировали в пресс-службе парламента Молдовы, сообщает корреспондент Укринформа в РМ.

"Агрессивные военные действия России являются продолжением политики прямой военной агрессии и незаконной оккупации и аннексии территорий Молдовы, Грузии и Украины, а также установления незаконных границ аннексированных территорий", - говорится в резолюции.

В документе подчеркивается, что военные действия РФ в Керченском проливе представляют собой грубое нарушение норм международного права и принципов суверенитета и территориальной целостности других государств.

Межпарламентская ассамблея "Молдова-Грузия-Украина" подтверждает безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и требует от правительства РФ освободить незаконно задержанных украинских моряков.

Авторы резолюции требуют также от России прекращения агрессивных и провокационных действий по захвату и аннексии чужих территорий, соблюдения международных обязательств и вывода своих войск и вооружения с оккупированных территорий.

Межпарламентская ассамблея "Молдова-Грузия-Украина" была образована в 2018 году. Приоритетными направлениями деятельности форума были обозначены продвижение позиции трех государств на международной арене и взаимодействие в борьбе против дезинформации и пропаганды.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков.