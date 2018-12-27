Порошенко провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Новости Украины: Порошенко и Назарбаев говорили о безопасности в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, во время которого, среди прочего, обсуждалась и ситуация с безопасностью на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Стороны договорились о проведении очередного заседания совместной Межгосударственной украинско-казахстанской Комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономического двустороннего сотрудничества. Главы государств обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН.

Президенты Украины и Казахстана обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины. В ходе беседы главы государств отметили обоюдную заинтересованность в активизации динамики политического диалога между Украиной и Республикой Казахстан.