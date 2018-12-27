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Осужденный в Крыму украинец Семена перенес операцию 3 недели назад

Осужденный в Крыму украинец Семена перенес операцию 3 недели назад
16:18 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинскому журналисту Николаю Семене, осужденному в оккупированном Крыму за нарушение территориальной целостности РФ, сделали тяжелую операцию.

Осужденный в оккупированном Крыму украинский журналист Николай Семена перенес тяжелую операцию в конце ноября 2018 года. Об этом стало известно другу Семены, украинскому режиссеру и сценаристу Валерию Балаяну.

По его словам, Семена выглядит неплохо. Однако, Балаян призвал обратить внимание, в какой ситуации находятся украинцы в оккупированном Крыму: у политзаключенного после операции не было возможности сообщить о том, что его экстренно госпитализировали, а только по прошествии трех недель.

Во время подведения итогов акции "Новогодняя открытка солидарности" Валерий Балаян прочитал смс-сообщение в адрес журналистов акции от Николая Семены.

В частности сообщается, что Семена просил передать, что он всю информацию журналистов акции читает, но из-за запрета не может ничего писать.

Как сообщалось ранее, автора "Радио Свобода" и "Крым.Реалии", крымского журналиста Николая Семену обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября назначил Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью. Но, 18 декабря 2018 года стало известно, что подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма смягчил приговор журналисту Николаю Семене в части дополнительного наказания: речь идет о запрете заниматься публичной деятельностью на два года, а не три, как было ранее, в предыдущем решении суда.

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Все по теме:

Приговор, Оккупированный Крым, Украинский журналист, Прооперировали, Николай Семена, Сделали операцию, Нарушение территориальной целостности РФ.
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