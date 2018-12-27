МИД РФ сделал заявление по арестованному в Украине Вышинскому

Новости Украины: МИД России требует от международного сообщества ”наращивать давление” на Украину для освобождения Вышинского.

МИД России требует от международного сообщества ”наращивать давление” на Украину для освобождения руководителя РИА ”Новости-Украина” Кирилла Вышинского.

Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в связи с сегодняшним решением Херсонского городского суда об очередном продлении срока ареста Вышинского до 27 января 2019 года.

”В очередной раз подчеркиваем, что арест журналиста по сфабрикованному обвинению в государственной измене является вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Требуем от киевского режима прекращения правового произвола в отношении Вышинского и его незамедлительного освобождения. Призываем профильные международные структуры к реакции и наращиванию давления на украинские власти по этому вопросу”, - говорится в заявлении.

Как сообщалось, задержанному 15 мая в Киеве Вышинскому инкриминируют государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.