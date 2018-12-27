Скачать
Четверг, 27.12.2018
Закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу
Закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу
Ряд диагностических услуг в Украине с июля 2019 станут бесплатными
Ряд диагностических услуг в Украине с июля 2019 станут бесплатными
Ломаченко - лучший боксер мира по версии BoxingTalk, Усик - третий
Ломаченко - лучший боксер мира по версии BoxingTalk, Усик - третий
Евровидение 2019: объявлен состав жюри национального отбора
Евровидение 2019: объявлен состав жюри национального отбора

МИД РФ сделал заявление по арестованному в Украине Вышинскому

МИД РФ сделал заявление по арестованному в Украине Вышинскому
16:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: МИД России требует от международного сообщества ”наращивать давление” на Украину для освобождения Вышинского.

МИД России требует от международного сообщества ”наращивать давление” на Украину для освобождения руководителя РИА ”Новости-Украина” Кирилла Вышинского.

Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в связи с сегодняшним решением Херсонского городского суда об очередном продлении срока ареста Вышинского до 27 января 2019 года.

”В очередной раз подчеркиваем, что арест журналиста по сфабрикованному обвинению в государственной измене является вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Требуем от киевского режима прекращения правового произвола в отношении Вышинского и его незамедлительного освобождения. Призываем профильные международные структуры к реакции и наращиванию давления на украинские власти по этому вопросу”, - говорится в заявлении.

Как сообщалось, задержанному 15 мая в Киеве Вышинскому инкриминируют государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, РФ, МИД РФ, Кирилл Вышинский, Дело Вышинского.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После снегопадов придут дожди: синоптики рассказали о погоде до конца года
02 Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Украинцы смогут получить "живые" деньги за коммуналку, но есть условие
04 Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
05 Стало известно для кого проведут перерасчет пенсий 2019 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина расширила список запрещенных российских продуктов
Украина расширила список запрещенных российских продуктов
Конфликт на Донбассе: стороны согласовали перемирие с 29 декабря
Конфликт на Донбассе: стороны согласовали перемирие с 29 декабря
Украинцы смогут получить &quot;живые&quot; деньги за коммуналку, но есть условие
Украинцы смогут получить "живые" деньги за коммуналку
Новый год 2019: как украсить еду в виде свинки
Новый год 2019: как украсить еду в виде свинки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь