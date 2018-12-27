Порошенко принял нового посла Венгрии

Новости Украины: Петр Порошенко и новый посол Венгрии обсудили шаги для решения чувствительных вопросов в отношениях между двумя странами.

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у нового посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, стороны обсудили возможные действия для решения актуальных вопросов в отношениях между двумя странами.

Прийняв вірчі грамоти від послів низки іноземних держав: Посла Індії – П.Сатпатхі, Посла Угорщини – І.Ійдярто та Посла Ісламської Республіки Іран в Україні – М.Мораді. pic.twitter.com/u0I211bZT8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 декабря 2018 г.

"Во время разговора с послом Венгрии И.Ийдярто речь шла о возможных шагах с целью решения чувствительных вопросов в украинско-венгерских отношениях", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства в четверг.

Кроме того, отдельное внимание уделялось вопросу усиления санкционной политики ЕС из-за акта агрессии Российской Федерации против Украины в районе Керченского пролива, а также взаимодействия между Украиной и Венгрией в рамках ООН.