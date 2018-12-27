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Порошенко принял нового посла Венгрии

Порошенко принял нового посла Венгрии
18:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Петр Порошенко и новый посол Венгрии обсудили шаги для решения чувствительных вопросов в отношениях между двумя странами.

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у нового посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, стороны обсудили возможные действия для решения актуальных вопросов в отношениях между двумя странами.

 

"Во время разговора с послом Венгрии И.Ийдярто речь шла о возможных шагах с целью решения чувствительных вопросов в украинско-венгерских отношениях", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства в четверг.

Кроме того, отдельное внимание уделялось вопросу усиления санкционной политики ЕС из-за акта агрессии Российской Федерации против Украины в районе Керченского пролива, а также взаимодействия между Украиной и Венгрией в рамках ООН.

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Украина, Венгрия, Петр Порошенко, Иштван Ийдярто.
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