Украина вводит санкции против археологов в оккупированном Крыму

Новости Украины: Украина вводит санкции в отношении археологов за незаконные раскопки в оккупированном Крыму.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш сообщил, что украинская сторона вводит санкции не только в отношении российских политиков и бизнесменов, но и против археологов, которые незаконно проводили раскопки в оккупированном Крыму.

"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму. "Name and shame" (публичное объявление, что человек или организация сделали что-то плохое – ред) - еще один принцип: мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий и распространяющих негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", - написал В.Черныш в Твиттере в четверг.

Как сообщалось, 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц за проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а также за агрессию РФ в районе Керченского пролива.

Санкции вводятся в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые "активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины".

Кроме того, решением СНБО введены ограничительные меры против организаторов так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины близ Керченского пролива 25 ноября 2018 года и незаконного удерживания их в российских СИЗО.

Решение СНБО вводится в действие указом президента Украины.