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Главой ГФС по-прежнему остается Власов

Главой ГФС по-прежнему остается Власов
20:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Роман Насиров был неправомерно восстановлен главой ГФС, эту должность занимает Александр Власов.

Издание приказа о выполнении решения Окружного административного суда г.Киева от 11 декабря 2018 года о восстановлении Романа Насирова на должности главы Государственной фискальной службы (ГФС), подписанного самим Р.Насировым, является неправомерным, заявляет пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

"Р.Насиров был сегодня в ГФС. Нет, силой кабинет не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года", – написала она на своей странице в Facebook в четверг вечером.

Н.Непряхина напомнила, что Окружной административный суд Киева 11 декабря 2018 года принял решение о восстановлении Р.Насирова в должности председателя ГФС. "Но вопрос обновления руководителя центрального органа исполнительной власти должен осуществляться на основании распоряжения Кабинета министров Украины, проект которого вносится Минфином. Именно правительство является субъектом назначения", – подчеркнула Н.Непряхина.

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По ее словам, в случае принятия правительством решения о восстановлении Р.Насирова в должности руководителя ГФС, фискальная служба должна выдать "приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова на указанной должности".

Ранее в четверг ряд СМИ опубликовали копию приказа ГФС без номера за подписью Р.Насирова о том, что он приступил к осуществлению полномочий на должности главы ГФС с 27 декабря.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил от должности главы ГФС Р.Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и.о. замглавы службы Мирослава Продана. Затем 31 января 2018 года правительство уволило Р.Насирова с должности, а М.Продан в начале сентября уволился по собственному желанию, а Кабмин выполнение обязанностей главы ведомства Кабмин возложил на экс-руководителя Одесской таможни А.Власова.

Р.Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 гг., действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.

Окружной административный суд Киева отменил решение Кабмина об увольнении Р.Насирова на основании того, что ответчики не довели наличие оснований для такого увольнения, а именно - обстоятельств его двойного гражданства.

Кабинет министров Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева отменить правительственное решение об увольнении с должности главы ГФС Р.Насирова.

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ГФС, Роман Насиров, Александр Власов, Фиксальная служба, Наталья Непряхина.
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