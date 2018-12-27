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Все украинские моряки в РФ заявили, что они являются военнопленными

Все украинские моряки в РФ заявили, что они являются военнопленными
20:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

Все 24 захваченных российской стороной украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными, сообщил адвокат Николай Полозов.

"По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленные украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня", - написал Н.Полозов на странице в Фейсбуке в четверг.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых, - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

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Украина, РФ, Моряки, Пленные, Захваченные моряки.
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