ТКГ выступила с заявлением касательно прекращения огня на Донбассе

Новости Украины: Трехсторонняя контактная группа привержена прекращению огня на Донбассе с 00:01 29 декабря.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины заявляет о приверженности прекращению огня на Донбассе с 00:01 (по киевскому времени) 29 декабря в преддверии новогодних и рождественских праздников.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками, начиная с 00:01 часов (по киевскому времени) 29 декабря 2018 года", - говорится в заявлении ТКГ, распространенном пресс-службой специального представителя ОБСЕ в ТКГ посла Мартина Сайдика в четверг.

В документе указано, что стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивости режима прекращения огня. "С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надёжный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно её мандату", - подчеркивается в заявлении.