Порошенко ратифицировал соглашение, которым в/ч ЛитПолУкрБриг присвоено имя гетмана Острожского

Новости Украины: Закон о ратификации соглашения о внесении изменений Верховная Рада приняла 6 декабря 2018 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о внесении изменений в соглашение между правительствами Литвы, Польши и Украины о создании совместной воинской части ЛитПолУкрБриг – речь идет о присвоении бригады имени гетмана Константина Острожского.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, соответствующее соглашение была подписано 5 октября 2017 года в Люблине (Польша). Документом вносятся изменения в преамбулу основного соглашения, которыми совместной воинской части дается имя великого гетмана Константина Острожского.

Закон о ратификации соглашения о внесении изменений Верховная Рада приняла 6 декабря 2018 года.

Совместная в/ч ЛитПолУкрБриг (LITPOLUKRBRIG) образована в 2014 году из Вооруженных сил Украины, Литвы и Польши.