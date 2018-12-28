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Политзаключенного Кольченко штрафной изолятор

Политзаключенного Кольченко штрафной изолятор
07:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Политзаключенный Александр Кольченко в российской тюрьме получил 10 дней в штрафном изоляторе.

Политзаключенного Александра Кольченко отправили на 10 дней в штрафной изолятор, сообщило интернет-издание "Громадское" в четверг со ссылкой на правозащитницу Татьяну Щур.

Адвокат отметила, что не видит в этом определенных специальных репрессий непосредственно к А.Кольченко, так как на праздники в тюрьмах происходит усиление режима.

"Причина, как правило, формальная и важна. Какая причина в этом случае, я не знаю", – отметила адвокат.

Т.Щур также объяснила, что в отличие от обычной тюрьмы, в штрафном изоляторе заключенные находятся в камерах на 1-4 человека, где кровати привинчены к стене, а опускают их только ночью, поэтому лежать в течение дня нельзя. Гулять позволяют лишь час один раз в день.

"А обычные – это в отряде, то есть помещение на 70-120 человек с двухэтажными кроватями. Прогулки в любое время в месте, отведенном для этого отряда. Есть возможность посещать спортзал, пить чай в любое время, смотреть телевизор, ходить на работу, если она есть", – сказала правозащитница.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста А.Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив А.Кольченко до 10, а О.Сенцова – до 20 лет лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Г.Афанасьева в 2016 году обменяли, А.Чирний по прежнему находится в колонии в г.Шахты Ростовской области.

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Россия, Политзаключенные, Александр Кольченко, Татьяна Щур.
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