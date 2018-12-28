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РФ отказалась от видеоконференции по освобождению заложников

РФ отказалась от видеоконференции по освобождению заложников
16:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что российская сторона окончательно отказалась от проведения 29 декабря видеоконференции.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко заявляет об окончательном отказе российской стороны от проведения 29 декабря видеоконференции для обсуждения вопроса освобождения заложников, а также критикует координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ посла Тони Фриша за его пассивную позицию.

"Россияне и их марионетки из ОРДЛО окончательно отказались от проведения видеоконференции гуманитарной подгруппы 29 декабря для согласования освобождения заложников. Вынуждена констатировать и пассивную позицию координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

В связи с этим она обратилась с инициативой к ТКГ немедленно провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы "по одному вопросу - освобождению заложников". "Чтобы в присутствии Евгения Марчука (уполномоченный представитель Украины в ТКГ – прим. ред), Мартина Сайдика (специальный представитель ОБСЕ в ТКГ - прим. ред) и Бориса Грызлова (представителя РФ в ТКГ – прим. ред) пройтись по каждой фамилии во всех возможных списках и все-таки разблокировать освобождение удерживаемых", - сказала И.Геращенко.

По ее словам, представители РФ так и не дали ни одного ответа на предложение передать их консулу осужденных граждан РФ в обмен на политзаключенных Кремля. Так же РФ не ответила на эти предложения ни по дипломатическим каналам, ни на запросы украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, отметила первый вице-спикер.

"Зато боевики продолжают вставлять в свои требования - списки освобождения россиян (сегодня в списках ОРДЛО подают уже 26 граждан РФ - прим. ред), беркутовцев, причастных к терактам в Одессе и Харькове. На это время ОРДЛО подтвердили содержание всего 23 украинцев. А от нас требуют освободить 196. И это у них называется "обмен всех установленных на всех установленных", - заявила она.

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При этом политик подчеркнула, что украинской стороне уже несколько лет не дают ответа о содержании в оккупированном Донецке и Луганске более 70 граждан Украины. По словам И.Геращенко, РФ также категорически не соглашается передать политзаключенных Кремля.

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Ирина Геращенко, РФ, Видеоконференция, Отказ, Освобождение заложников.
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