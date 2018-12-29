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Суббота, 29.12.2018
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Воронченко: Украина не потеряет контроль над Азовским морем

Воронченко: Украина не потеряет контроль над Азовским морем
00:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Игорь Воронченко уверен, что Украина не потеряет контроль над Азовским морем.

Командующий ВМС Игорь Воронченко уверен, что Украина не потеряет контроль над Азовским морем.

Об этом он заявил в интервью DW.

"Не потеряем контроль. Однозначную оценку сейчас давать не буду. Сейчас ситуация очень сложная, особенно в Приазовье и в ключевых точках украинских Юга и Востока. Вооруженные силы Украины находятся в таком состоянии, в котором способны выполнить задания (обороны - ред.). Это не 2014 год", - сказал Воронченко.

В то же время, отвечая на вопрос о соотношении сил Украины и РФ в Азовском море, он отметил, что преимущество пока, к сожалению, не в пользу Украины.

"Сейчас, к сожалению, не в пользу Украины (преимущество - ред.) Как в количественном, так и качественном соотношении. Подавляющее количество кораблей и катеров Черноморского флота РФ и ФСБ находится в Азовском море. По нашим подсчетам, их число уже перевалило за сотню. Непосредственно тех кораблей и катеров, которые могут полноценно выполнять задачи, на российской стороне примерно 36-40 единиц. В Украине там, к сожалению, сейчас два катера и два корабля. Вот теперь считайте, какое может быть соотношение", - добавил Воронченко.

Отдельно он отметил, что так называемая "ДНР" создала у Новоазовская мифическую флотилию, собрав рыбацкие лодки.

"Там где-то 20-25 быстроходных лодок. С их стороны, на мариупольском направлении, стоит какой-нибудь "9-й полк морской пехоты". В "ДНР" его еще и назвали интересно - "штурмовой полк морской пехоты". За 10 месяцев пребывания там этой "бригады" так называемой морской пехоты соотношение сил в нашу пользу. Прямых столкновений на море не было", - уточнил командующий ВМС.

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Украина, Азовское море, Политика, Новости Украины, Игорь Воронченко, ВМС Украины.
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