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Гройсман: В моем сердце есть желание, касающееся каждого украинца

Гройсман: В моем сердце есть желание, касающееся каждого украинца
07:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман пожелал украинцам в следующем году уверенности, мира и благополучия.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожелал украинцам в следующем году уверенности, мира и благополучия.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина", видео с которого разместил в Facebook.

“Говорят, нельзя делиться тем, что загадал, но поверьте: в моем сердце есть желание, которое касается каждого украинца, и поэтому я хотел бы пожелать в Новом году всем (украинцам — ред.) уверенности, мира, благополучия. Давайте больше думать друг о друге, поддерживать и уважать друг друга. Я считаю, что это те фундаментальные позиции, которые позволят нам построить ту жизнь, которой хотим жить. Я верю в большое будущее Украины, но ключевую роль в этом будущем играют сами украинцы. Всем счастливого и светлого Нового года и Рождества”, - подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что в целом год для Украины был не простой.

“Мы завершаем 2018 год абсолютно нормально, стабильно, и все те вызовы, которые были — и по обслуживанию внешних долгов, и другим вещам, - они все локализованы, и это является очень хорошей новостью. С другой стороны, я понимаю, что произошли определенные события, которые нам не удалось локализовать, речь идет, в частности, и о цене на газ. В целом год был непростой. Я подумал, что нам удалось сделать? В конце концов, мы реализовали ряд важных проектов, начиная со строительства дорог. Мы строили кардиоцентры, больницы, делали все для того, чтобы Украина менялась. Задач еще очень много”, - уточнил Премьер-министр.

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Украина, Кабинет Министров, Политика, Новости Украины, Владимир Гройсман.
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