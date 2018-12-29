Денисова намерена поехать в Москву на "суды" над украинскими моряками

Новости Украины: Украинский омбудсмен Людмила Денисова после Рождества встретится с семьями военнопленных моряков и их адвокатами.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и заместитель министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко после Рождества проведут встречу с семьями военнопленных моряков и их адвокатами. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook по результатам встречи с Петренко.

"Договорились о совместной поездке на встречу с семьями военнопленных и адвокатов, которая состоится после Рождества. Планируем выделить все детали возможной поездки в Москву на так называемые «судебные заседания», где российские прокуроры непременно будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей наших моряков", - отметила она.

Кроме того, Денисова сообщила, что реализацию защиты 24 украинских моряков, попавших в плен к Российской Федерации, обсудила в пятницу и с государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины Андреем Зайцем.

В частности, по словам омбудсмена, речь шла о подписании соглашений между представителями МИД Украины и адвокатов, осуществляющих защиту военнопленных.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24 моряков.

Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех моряков, после чего их перевезли в Москву. Сейчас 21 украинский военный находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых - в изоляторе "Матросская тишина". Координатор команды адвокатов Николай Полозов сообщил, что все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.