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Сущенко поместили в карцер и там издеваются над ним

Сущенко поместили в карцер и там издеваются над ним
12:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Жена украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденного в РФ, рассказала, что мужа поместили в карцер и там над ним издеваются.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинского политзаключенного в РФ, журналиста Романа Сущенко поместили в карцер и издеваются над ним.

"Имею неутешительную информацию о Романе Сущенко, который уже третий Новый год проведет в российской колонии. Его жена сообщила, что Романа поместили в карцер и откровенно издеваются над ним. Сотрудники колонии заставляют Романа просыпаться раньше всех заключенных – в 5 утра и изымают постельные принадлежности", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Она сообщила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием "немедленно выяснить основания помещения Р.Сущенко в карцер и осуществить необходимые действия по восстановлению нарушенных прав украинца".

Также известно, что близкие родственники Романа Сущенко, жена Анжелика и дочь Юлия, получили право на длительное свидание с ним – три дня, две ночи. Свидание это состоится в течение января.

Напомним, 20 декабря общественный защитник Марк Фейгин посетил незаконно осужденного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко в колонии в деревне Утробино.  Тогда, Фейгин сообщил, что у него все наладилось с бытовыми вопросами в ПКТ.

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Людмила Денисова, Карцер, Издевательства, Украинский журналист, Роман Сущенко, Тюрьма в РФ.
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