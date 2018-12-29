Посол: Чего бы я не хотел точно, так это чтобы белорусов пугали Украиной

Новости Украины: По словам Кизима, Белорусам надо бояться не украинцев, а тех, кто спровоцировал войну в Украине

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим считает, что негативное восприятие белорусами событий в Украине формируется под влиянием российской пропаганды.

Об этом он заявил в интервью белорусскому изданию "Свободные новости плюс", комментируя реплику журналиста о том, что в Беларуси часто можно услышать фразу: "Хотите, чтобы было как в Украине?".

"Это самая распространенная фраза из тех, что я слышу с первых дней своей работы здесь. Если говорить о качестве свобод, мне больше нравится, "как в Украине". А война - не дай Бог никому", - сказал Кизим.

Он заметил, что в повседневной жизни многим людям в Украине действительно трудно, но и белорусам нелегко.

"Некоторые ваши люди говорят, что в Украине живут хуже, но я знаю, что очень много белорусов на выходные ездят к нам покупать продукты, одежду. Этот вопрос непростой, и ответ на него не может быть однозначным. Но чего бы я не хотел точно, так это чтобы белорусов пугали Украиной. Неоднократно говорил об этом и своим коллегам, и вашему руководству. Создается впечатление, что все беды в Беларуси случились из-за Украины. А может из-за России?" - сказал он.

В этом контексте посол напомнил инцидент с оружием, когда белорусское руководство заявило, что его через нашу границу возят туда-сюда чуть ли не беспрепятственно.

"Хотя бы одна подобная информация подтвердилась. Что насчет джипов, которые якобы прорвались в Беларусь с нашей территории? А сообщение о том, что украинский пограничный легкомоторный самолет на триста метров залетел в белорусское воздушное пространство?" - заметил посол Украины.

В то же время Кизим отметил, что когда он видит на улицах Минска машины с номерами так называемых Донецкой и Луганской народных республик, у него возникает вопрос, контролирует ли Беларусь, кто въезжает в страну.

"Эти номера запрещены, такой регистрации официально нет. Российские, польские, украинские номера, как и белорусские, признаны в мире. Номера квазиреспублик не признаны никем, но машины с такими номерами ездят по Минску. Как их пустили в Беларусь белорусские пограничники? Может, некоторым руководителям некоторых ведомств лучше заняться контролем в этом плане, чем говорить, что у нас граница с Украиной ненадежна?" - сказал дипломат.

Резюмируя, Кизим высказал мнение, что белорусам "надо бояться не нас, а тех, кто спровоцировал войну в Украине и чья пропаганда, к сожалению, негативно влияет на восприятие белорусами того, что происходит в Украине".