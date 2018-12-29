Посол: Украина хочет равных миграционных правил с Беларусью

Новости Украины: Посол рассказал, что Украина уже два года пытается договориться с Беларусью о миграционном паритете.

Украина уже два года пытается договориться с Беларусью о паритете в миграционных правилах для граждан обеих стран, поскольку унификация белорусского и российского законодательств ограничила время пребывания наших сограждан без регистрации в стране 30 днями.

Об этом заявил в интервью белорусском изданию "Свободные новости плюс" Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим

"Без регистрации в миграционных органах Беларуси украинцы могут жить в Беларуси только 30 дней. Вам пришлось унифицировать свое законодательство с российским. Уже два года мы пытаемся договориться с белорусскими миграционными службами, чтобы здесь, как это принято в мировой практике, был какой-то паритет. Ведь граждане Беларуси могут находиться в Украине без регистрации 90 дней", - сказал дипломат.

Он также отметил, что введение военного положения не создавало для белорусов никаких ограничений при поездках в Украину "ни на законодательном, ни на каком-то другом уровне".

"Очень хотелось бы такого отношения и со стороны белорусов. Но в памяти всплывает случай с нашим гражданином Павлом Грибом, который в Беларуси был арестован российскими спецслужбами и оказался в краснодарском СИЗО. Почему и как это произошло? Ответы на эти вопросы уже долгое время мне не может дать никто", - констатировал посол Украины.

Кизим заметил, что у некоторых украинских граждан возникали проблемы с въездом в Беларусь или пребыванием в стране в связи с тем, что в России существуют списки нежелательных для въезда лиц, которые могут действовать и на территории Беларуси как члена Союзного государства. По его словам, посольством вместе с белорусскими миграционными и консульскими структурами этот вопрос отработан.

"Даже если человек находится в таких списках, мы находим решение, исходя из обоюдных интересов. Но я все же рекомендую гражданам Украины, у которых возникают сомнения относительно их нахождения в таких списках, обращаться по этому вопросу в белорусские миграционные органы перед поездкой в Беларусь", - посоветовал дипломат.