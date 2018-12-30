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В РФ пояснили, зачем Сущенко запроторили в помещение камерного типа

В РФ пояснили, зачем Сущенко запроторили в помещение камерного типа
02:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

Незаконно осужденный в РФ журналист Укринформа Роман Сущенко содержится в ИК-11 в Кирово-Чепецке в помещении камерного типа - "из соображений безопасности". Об этом рассказал защитник журналиста Марк Фейгин.

«Хочу внести ясность в обстоятельства содержания Романа Сущенко в ИК-11, чтобы избежать недоразумений, возникших в результате недопонимания реалий российской пенитенциарной системы. Тем более, что в канун визита к Сущенко его жены и дочери, которые получили право на долгое свидание, перед нами остро стоят актуальные вопросы решения его бытовых проблем, в целом соблюдения прав заключенного», - отметил Фейгин.

Он пояснил. что Сущенко сейчас находится не в карцере, а в ПКТ – помещении камерного типа, куда чаще всего помещают нарушителей режима. Но Роман таковым не является и, как объяснили защите в ИК-11, его поместили туда "из соображений безопасности".

«Нам со стороны, не находясь в колонии постоянно, трудно оценивать, грозит ли Сущенко какая-то опасность, если бы его разместили в отряде. Ну вот, например, он как иностранный гражданин имеет право не работать в колонии. И не будет работать. А другие люди в отряде будут участвовать в производственном процессе. И это, в принципе, может вызвать некоторое напряжение», - заметил защитник.

По его словам, слово «карцер» обоснованно ассоциируется с пыточными условиями содержания: неотапливаемым помещением, сквозняками. Но в ПКТ, где находится Сущенко, все обстоит не так - это отапливаемое помещение, мало отличающееся от остальных. К примеру, там нет розеток, и таким образом, Сущенко в данный момент не имеет возможности вскипятить воду, смотреть телевизор. Он также не может держать при себе некоторые нужные личные вещи, что доступно тем, кто находится в отряде.

Кроме того, добавил Фейгин, Сущенко в данный момент объявляют подъем не в 6:30, как положено для обычного заключенного, а в 5:00, согласно распорядку ПКТ.

«Таким образом, целенаправленного «откровенного издевательства» над моим подзащитным нет. А есть бюрократические двусмысленности, когда к человеку, помещенному в ПКТ из соображений безопасности, применяют правила и распорядки, как к нарушителю режима. Сейчас защита работает над решением этих режимных и бытовых проблем. Надеемся успеть уже ко времени приезда к нему на свидание его близких», - резюмировал Фейгин.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным.

8 октября стало известно об этапировании Сущенко к месту отбывания наказания. 7 ноября ФСИН России сообщила посольству Украины в Москве, что Сущенко этапировали в колонию № 11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, деревня Утробино).

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Роман Сущенко.
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