Полозов заявил, что захват украинских моряков грозит РФ международным трибуналом

Новости Украины: Сейчас 21 украинский военный находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых - в изоляторе "Матросская тишина".

Адвокат Николай Полозов не исключает, что захват российскими военными украинских моряков в районе Керченского пролива является основанием для дальнейшего международного военного трибунала, поскольку РФ нарушила правила и обычаи ведения войны. Об этом адвокат, координирующий работу команды адвокатов украинских моряков, сказал в интервью DW.

“Дело моряков будет иметь продолжение в международных судебных инстанциях. Кроме Европейского суда по правам человека, Международного суда ООН, я не исключаю, что это может служить основанием для дальнейшего международного военного трибунала, поскольку Российская Федерация в данном случае нарушила правила и обычаи ведения войны”, - сказал адвокат.

Полозов отметил, что эти процессы происходят не очень быстро, но все основания для военного трибунала, несомненно, есть.

По его мнению также есть основания применить к захваченных украинским морякам Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

“Женевской конвенцией предусматривается следующее: основанием для ее применения является вооруженный конфликт. То, что произошло 25 ноября в Черном море недалеко от Керченского пролива, было актом агрессии со стороны российских военнослужащих, сотрудников пограничной службы ФСБ, на нескольких кораблях совершили длительную атаку на украинские суда. То есть произошел вооруженный конфликт, во время которого комбатанты - люди, имеющие перечень определенных признаков, военнослужащие в форме, с оружием, с субординацией и прочее, - были захвачены и лишены свободы. При этом не требуется официальное объявление войны. В конвенции даже содержится уточнение, что одна из стран может не признавать факт конфликта или войны”, - пояснил адвокат.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля, совершавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24 моряка.

Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных моряков.

Все захваченные российскими военными в районе Керченского пролива украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.