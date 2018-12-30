На Донбассе тишина: за последние сутки оккупанты не открывали огонь

Новости Украины: Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня 29 декабря. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

Также, позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Железное на Горловском направлении вблизи поселков Новомихайловка, Опытное на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

В течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 29 декабря трое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня.