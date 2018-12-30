Луценко сообщил, что мешает завершить расследование убийства Гонгадзе

Новости Украины: Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе можно завершить за месяц, но это зависит от экс-майора Николая Мельниченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью одному из телеканалов рассказал, что фамилия заказчика убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе известна, но пока не разглашается в интересах следствия, пока следователь и прокурор не будут иметь достаточно доказательств вины подозреваемого.

Луценко отметил, что завершение данного уголовного дела полностью зависит от экс-майора Управления государственной охраны Николая Мельничеко.

Генпрокурор подчеркнул, что расследование можно завершить за месяц, если Мельниченко согласится передать записи и оригинальное записывающее устройство, но он отказывается это делать с 2004 года.

На вопрос журналистов, почему он отказывается это сделать, Луценко лаконично ответил "спросите у него" и посоветовал спросить, за что он получил два миллиона долларов.

Напомним, украинский журналист Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. Почти через месяц, в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело, а в 2009 году нашли останки черепа, который, по данным экспертизы, принадлежал журналисту. 22 марта 2016 года Гонгадзе похоронили в Киеве.

В 2008 году суд признал вину в совершении данного убийства троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. Известно, что в 2015 году Протасов умер в колонии.

В 2000 году Мельниченко обнародовал запись. на которой, по его словам, в кабинете экс-президента Украины Леонида Кучмы, обсуждалось убийство Гонгадзе.

В марте 2016 года ГПУ заявила о намерении предъявить обвинение Николаю Мельниченко в государственной измене и попытке госпереворота. ведомство хочет добиться его экстрадиции в Украину, так как без Мельниченко будет сложно установить все обстоятельства происходившего в кабинете Кучмы и за его пределами, что нужно для завершения дела об убийстве Гонгадзе. Сейчас Мельниченко проживает в США.