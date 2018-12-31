Предвыборная кампания в Украине официально началась

Новости Украины: В Украине стартовала президентская избирательная кампания.

Сегодня, 31 декабря, официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины, сообщает УНН.

Центральная избирательная комиссия Украины 27 декабря официально объявила о начале избирательной кампании на выборах президента 31 декабря 2018. С сегодняшнего дня партии могут выдвигать кандидатов и подавать документы на их регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Самовыдвиженцы могут подавать документы на регистрацию уже в последний день 2018 года.

Партии могут выдвигать кандидатов до 3 февраля, а последний день регистрации - 8 февраля 2019. Залог для потенциальных кандидатов составит 2,5 миллиона гривен.

После официальной регистрации кандидаты смогут вести агитацию, которая завершится к 00:00 29 марта 2019. Избирательная кампания продлится 90 дней. Голосование состоится 31 марта 2019. Результаты выборов должны быть установлены до 10 апреля 2019 года.

Центризбирком утвердил календарный до первого тура. В том случае если ни один из кандидатов не наберет 31 марта 2019 более 50% голосов, то 21 апреля 2019 должен быть назначен второй тур выборов.

В таком случае ЦИК официально объявить результаты выборов до 1 мая 2019, а инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 31 мая 2019 года.