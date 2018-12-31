Боже, храни Украину: Парубий поздравляет украинцев с Новым годом и Рождеством

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством. "Дорогие соотечественники, в эти праздничные дни каждый из нас мечтает о теплом доме, где нас ждут, о доме, где есть маленькие привычки и большие правила, где мы - свои среди своих, любят нас и любим мы", - отметил спикер в своем поздравлении. При этом Парубий подчеркнул, что Украина - это также наш дом, и пожелал украинцам "жить в нашем государстве как дома: спокойно и безопасно"."Боже, храни Украину, благослови наши дома и подари счастливое Рождество!" - добавил Председатель Верховной Рады.