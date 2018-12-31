Скачать
Понедельник, 31.12.2018

Боже, храни Украину: Парубий поздравляет украинцев с Новым годом и Рождеством

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством. "Дорогие соотечественники, в эти праздничные дни каждый из нас мечтает о теплом доме, где нас ждут, о доме, где есть маленькие привычки и большие правила, где мы - свои среди своих, любят нас и любим мы", - отметил спикер в своем поздравлении. При этом Парубий подчеркнул, что Украина - это также наш дом, и пожелал украинцам "жить в нашем государстве как дома: спокойно и безопасно"."Боже, храни Украину, благослови наши дома и подари счастливое Рождество!" - добавил Председатель Верховной Рады.
Фото: rada.gov.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Верховная Рада, Рождество, Новый год, Председатель Верховной Рады, Андрей Парубий.
09:25 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь