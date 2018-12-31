Зарегистрировался первый кандидат в президенты

Новости Украины: Экс-министр экологии Игорь Шевченко первым принес документы для регистрации кандидатом в президенты.

Бывший министр экологии и природных ресурсов (2014-2015 гг.) Игорь Шевченко первым сдал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

"Сегодня, 31 декабря, Игорь Шевченко принес и сдал документы для регистрации кандидатом в президенты", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК.

31 декабря в Украине стартовала президентская избирательная кампания, которая продлится 90 дней.

Центральная избирательная комиссия Украины 27 декабря официально объявила о начале избирательной кампании на выборах президента 31 декабря 2018. С сегодняшнего дня партии могут выдвигать кандидатов и подавать документы на их регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Самовыдвиженцы могут подавать документы на регистрацию уже в последний день 2018 года.