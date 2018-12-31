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РФ увеличила срок пребывания в стране для жителей ОРДЛО

РФ увеличила срок пребывания в стране для жителей ОРДЛО
16:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей смогут находится в России до 180 суток.

В России до 180 суток увеличили срок пребывания на территории страны украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Соответствующее решение правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории Российской Федерации до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации", - говорится в тексте постановления.

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Напомним, ранее жители оккупированных территорий могли непрерывно пребывать в России в течение 90 суток. Как сообщалось, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты трижды нарушали режим тишины, двое украинских военных получили ранения.

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Все по теме:

Дмитрий Медведев, Украинцы, Распоряжение, Увеличение, Срок пребывания в РФ, Проживающие в ОРДЛО.
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